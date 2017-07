CS Mindelense tetracampeão nacional vai ser condecorado pelo Presidente da República

11/07/2017

A 1ª Classe da Medalha de Mérito vai ser entregue no dia 20 do corrente mês, à equipa dos Leões da Rua de Praia pela Presidência da República.

Fundada em 1919, a equipa dos encarnados do Mindelo tem o melhor palmarés a nível de clubes do país com muitos Campeonatos Regionais, Taças de São Vicente e Supertaças conquistadas, entres elas, 12 Campeonatos Nacionais. Um clube histórico que leva a tal distinção.

Com 98 anos completados recentemente, o clube Sportivo Mindelense, afigura-se entre as instituições mais antigas e emblemáticas do país, sendo certo que em 1958 foi reconhecido como uma instituição de Ordem Pública, pelo que, passados 59 anos deste reconhecimento, a equipa vai ser condecorada pelo mais Alto Magistrado da Nação Cabo-verdiana.