Campeonato Nacional de Andebol Sénior Masculino vai decorrer de 18 a 22 de Julho, na Cidade da Praia

11/07/2017 02:12 - Modificado em 11/07/2017 02:12

Findo o Campeonato Nacional Sénior Feminino que decorreu na Ilha do Sal, a Cidade da Praia prepara-se agora para receber o Campeonato Nacional Sénior Masculino, prova esta que arranca na terça-feira 18, e tem final marcada para sábado 22.

A prova conta com nove equipas, isto é, os campeões regionais representantes das oito regiões desportivas do país: Santo Antão, São Vicente, Sal, Boavista, Maio, Fogo, Santiago Norte e Santiago Sul, sendo que este último detém o campeão nacional em título, o Desportivo da Praia, por isso, vai ser acompanhado pela Associação Desportiva ABC, campeão regional daquela região desportiva.

Sendo uma prova com nove equipas, as equipas vão ser dispostas em três grupos com três equipas cada, onde os três primeiros classificados dos grupos e o melhor segundo classificado seguem para as meias-finais da competição.

O Atlético do Mindelo, bicampeão regional, é o representante de São Vicente nesta competição e, como referiu o atleta da equipa, Fernando Dias a este Online, a equipa está-se a preparar bem para defender as cores da equipa e de São Vicente da melhor forma possível, com o objectivo de ganhar jogo a jogo, onde espera enfrentar muitas dificuldades como sempre, mas quer sair vencedora.