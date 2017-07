Kavala Fresk Feastival: mais uma edição do festival turístico mindelense

10/07/2017 18:22 - Modificado em 10/07/2017 18:36

A baixa do Mindelo recebeu este sábado milhares de pessoas para mais uma edição do Festival gastronómico, que tem ao longo destas cinco edições trazido à Rua da Praia até a avenida Marginal pessoas de todas as idades, atrás não só da “cavala”, mas também a curiosidade que é nata dos mindelenses.

Musica, gastronomia, teatro, desporto com caiaque, natação e corrida de botes, batucada, desfiles, exibição de carros antigos, “Cavala ne mei de mar”, com Bau e Nancy Vieira, entre outros estiveram na grelha de programação do festival que teve a sua abertura por volta das 12:00 e terminou as 02:00 da madrugada, evento que esteve mais animado por volta das 17:00 horas até a final.

O destaque deste evento, como sempre, um dos peixes mais populares de Cabo Verde, o Cavala, tem-se tornado cada vez mais um evento turístico, com destaque a nível internacional, tendo nestas ultimas edições presenças de chefes de renome internacionais a participar neste certame, que sem duvida veio para ficar, sem bem que este ano, segundo algumas declarações, em relação ao ano passado, ficou a faltar qualquer coisa, apesar de não saberem o quê exatamente.

Contudo, a população respondeu ao grito “oli cavala fresk”, cujo proposta nasceu a cinco anos e tem vindo a estimular a presença de restaurantes no local, este ano foram 32 os restaurantes que marcaram presença no local, com diversas ofertas de cavala, feitas na brasa ou no fogão, o que interessa é que centenas de famílias aproveitaram mais um festival da melhor forma num fim-de-semana, onde não só o cavala esteve presente, mas também outras ofertas, o caso das famosas “coxinhas de galinha” grelhadas.

No entanto, isso não faz nenhuma diferença, porque a noite a rainha era a cavala, e a semelhança das edições anteriores a Avenida Marginal esteve a fervilhar de pessoas a procura da sua majestade ou simplesmente a prestigia-la com a sua presença, assistindo a muita música nos dois palcos montados, entre eles o “Karnavala” que esteve a cargo de Jennifer Soledad e Anísio Rodrigues a animar o local com as famosas músicas de carnaval, bem como animação de DJ´S a noite dentro, até antes as meia-noite.

No palco principal, na Praça Dom Luís esteve animado com Kings, Gabriela, Tito Paris e Kiddye Bonz e “Cavala Party” com Fatboy.