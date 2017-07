Indivíduo assalta casa de câmbio em Mindelo e leva quinhentos contos

10/07/2017 15:37 - Modificado em 10/07/2017 15:37

De acordo com um funcionário do estabelecimento, situado na Rua Ferreira Fortes, do ECV Serviços Financeiros e Agencia de Câmbios, que descreveu o assaltante como um “mandjack” “negro, alto, forte e de olhos grossos amarelados, vestido de roupa normal, calça e camisa”.

Esta testemunha que descreve o assaltante afirma que este entrou no local, logo após a sua chegada, de manha, por volta das 9 horas e foi informado que não tinham sistema, caso fosse enviar dinheiro, nisto pediu uma caneta e quando esta lhe foi entregue “sacou” de uma arma e apontou aos presentes, fazendo-os temporariamente de reféns ameaçando-os de morte caso alguém acionasse algum pedido de ajuda, o tempo necessário em que pegou de uma mala com cerca de quinhentos contos e fugir.

Na posse do dinheiro saiu a correr e ainda teve tempo de fazer de refém um taxista, para que este o levasse do local, afirma a RCV, que garante que a policia já se encontra na posse da imagens do sistema de vigilância do local e é só uma questão de tempo até ser apanhado, assegura uma fonte deste online.