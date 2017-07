Continua busca de 30 desaparecidos após chuvas torrenciais no Japão

10/07/2017 09:24 - Modificado em 10/07/2017 09:24

As autoridades do Japão prosseguiram neste domingo com a busca de 30 pessoas que desapareceram durante as chuvas torrenciais que arrasaram a ilha de Kyushu (sudoeste) esta semana, enquanto que o número de vítimas fatais da catástrofe chegou a 18.

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) mantém hoje o alerta nas prefeituras de Fukuoka e Oita, as duas mais afetadas pelo desastre, e em novas áreas de Kyushu, devido a que se preveem mais chuvas intensas por causa de uma nova frente na região e à possibilidade de que aconteçam deslizamentos de terra e inundações.

Mais de 10 mil soldados do Exército, policiais e bombeiros continuam com as tarefas de busca e resgate de 30 pessoas que continuam desaparecidas em Fukuoka e Oita, segundo informaram as autoridades locais. Além disso, as forças aéreas japonesas usam helicópteros para transportar alimentos, água e outras provisões a localidades inteiras que continuam isoladas pelas inundações em Oita, segundo a rede estatal “NHK”.

Cerca de 250 pessoas estão isoladas nas duas citadas cidades, enquanto que 1.700 pessoas continuam hospedadas em refúgios temporários das perto de 500 mil às quais as autoridades recomendaram abandonar suas casas desde quinta-feira passada.