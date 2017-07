Ponta d Pom e Associação Ser+ Dar+ Projeto Vive Cabo Verde Portugal assinam protocolo de cooperação

A A.D.R.C.S.A. Ponta d ‘ Pom, no âmbito da sua Política Expansionista de Cooperação a nível Nacional e Internacional assinou no dia 05 de Julho o protocolo de Cooperação com a Associação Ser + Dar + Terapeutas Sem Fronteiras de Portugal. O protocolo visa apoiar Ponta d’ Pom em várias áreas de intervenção e indicar pela Associação como o “Ponto Focal” entre Ser + e as outras Organizações Comunitárias de Base em Cabo Verde.

A assinatura entre as duas associações teve lugar na Sede do Ponta d Pom no dia 5 de Julho dia da Independência Nacional, isto depois de ter rubricado outro protocolo com Aldeias SOS Cabo Verde. O acto contou com a realização de diferentes actividades.

Conforme o presidente da Associação Ponta D Pom, Albertino Gonçalves a associação tem feito um trabalho “humilde e árduo. Por isso considera trata- se de mais um casamento entre as duas associações.

O trabalho da ADRCSA tem sido amplo, por isso perspetiva para breve outros protocolos com mais seis Polos Educativos.