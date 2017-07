População do Planalto Leste vai ter água canalizada ainda este ano

10/07/2017 01:14 - Modificado em 10/07/2017 01:14

Graças ao projecto MCA – Millennium Challange Account, as famílias do Planalto Leste vão ter água potável nas suas torneiras daqui a três meses.

As obras do projecto de abastecimento de água do Planalto Leste decorrem desde o mês de Fevereiro deste ano, sensivelmente um mês após o projecto do MCA ter sido implementado na Ilha e ficarão concluídas no máximo no início do mês de Outubro, abarcando um investimento na ordem dos 253 mil contos.

A expectativa no seio das populações principalmente das zonas de Lombo Figueira, Ribeirão Fundo, Pico da Cruz e Águas das Caldeiras é muita, pois é nestes meses que passam mais dificuldades devido à falta de água, um dado frequente que dura quase todo o ano. Por exemplo, Pico da Cruz, abastece-se a partir da água transportada do Paul mas, com este projecto, o impacte e a melhoria de vida na localidade certamente vão mudar.

Este projecto vai reforçar o abastecimento de água à população de Lagoa, mas engloba ainda todo o Vale do Paul e a Costa Leste da Ribeira Grande, relativamente ao melhoramento do nível de abastecimento. O projecto do MCA foi implementado para resolver não só o problema da água que os Municípios da Ilha enfrentam, mas também, no sector ambiental, o melhoramento das redes e captações e, consequentemente, a melhoria da qualidade da água e a redução de perdas.