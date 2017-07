PAICV : Santo Antão com sinais de retrocesso

10/07/2017 01:12 - Modificado em 10/07/2017 01:12

Os deputados do PAICV continuam a sua preparação para o debate sobre o Estado da Nação. Depois de São Vicente, foi a vez dos deputados do círculo eleitoral de Santo Antão que realizaram contactos com a população a fim de se prepararem para o referido debate.

Das visitas e dos contactos realizados, os deputados mostram-se preocupados com a situação da ilha de Santo Antão, tanto a nível social, como a nível de obras e da situação de emprego.

Em declarações à RCV, Carlos Delgado, deputado do PAICV, faz o balanço da visita à ilha que, para os deputados do PAICV, não é nada animador.

“Há sinais claros de um autêntico retrocesso desta ilha e uma baixa auto-estima”, sublinha o deputado. Acrescenta que esta situação deixa os deputados preocupados. “A situação do desemprego é alarmante nos três municípios”.

Para Delgado, as pessoas estão numa autêntica penúria de falta de água no que diz respeito à agricultura e de desemprego em massa, o que cria “um desânimo na ilha”.

Sobre as obras na ilha, a verificação é de que estão em curso “mas não com a dinâmica esperada”. Assim, os deputados vão levar ao Parlamento as preocupações da ilha traçando um quadro nada animador no que diz respeito ao emprego, água e infra-estruturas.