Sub-17: Batuque FC vence Geneva e sagra-se campeão regional

10/07/2017 00:52 - Modificado em 10/07/2017 00:52

A equipa do Batuque FC sagrou-se campeã regional, este fim-de-semana, após vencer a equipa do Geneva por 4-1, na penúltima jornada do Play-Off e sucede à equipa do Cantarera como detentora do título.

À entrada da penúltima jornada da fase final do Campeonato de Juniores, o Batuque FC precisava apenas de um ponto para carimbar o título e não deixou fugir esta oportunidade frente ao Geneva. Os juniores do Batuque deram espectáculo neste campeonato a par do Geneva mas, na hora das decisões, a equipa do Batuque mostrou ser mais experiente, pois a equipa do Geneva estriava-se este ano neste campeonato.

No jogo que consagrou o Batuque FC como sucessor do Cantarera como campeão regional, os comandados de Djodje entraram fortes no jogo e, na primeira parte, não deram hipóteses aos comandados do jovem Bruno, pois fizeram os quatro golos todos na primeira parte, primeiro por Rodrigo, seguindo-se Kelvin, Joshua e Ratinho fechou as contas. Na segunda parte, o Batuque geriu o resultado não se expondo muito no ataque e o Geneva carregou no jogo e chegou ao golo de honra por intermédio de Dembas, golo este que em nada serviu às aspirações da equipa do Ribeira Bote no jogo.

Com o campeonato a entrar na última jornada e com as contas do título já fechadas, resta saber a classificação final. O Geneva equipa que se estreia na prova nesta época desportiva, revelou ser uma equipa com muita garra, ambição e cheia de jovens talentos que certamente na próxima época irá continuar a sua evolução e dar brilho a este campeonato.

Por sua vez, o Batuque FC equipa que detém três campeonatos nacionais no seu palmarés, não perdeu um único jogo neste campeonato e, sem dúvidas, vence com todo o mérito e prepara-se para representar a Ilha no Campeonato Nacional que, ao que tudo indica, vai arrancar no dia 27 deste mês e vai ter como Cidade Anfitriã, Mindelo.