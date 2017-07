Assalto ao Supermercado Fragata: assaltante limitou-se a pegar no saco com 700 contos e sair

7/07/2017 18:43 - Modificado em 7/07/2017 18:44

O homem que ontem, no final do dia, roubou cerca de 700 contos no supermercado Fragata na Praça Luís, São Vicente não usou armas, nem violência e tão pouco teve acesso a área de vendas do referido supermercado. O NN sabe que homem, com um capacete na cabeça entrou pela porta lateral, no quiosque onde se vendem produtos da CVMóvel, junto a Agência Nacional de Viagens frente a Praça D. Luís. Chegou 8 segundos depois do saco com 700 contos ter sido depositado por um funcionário no referido quiosque que não dá acesso ao interior supermercado .Sem usar armas ou violência pegou no saco e saiu . Cá fora, do lado do Café Mindelo, tinha um cúmplice que o esperava numa motocicleta . Em momento algum a segurança dos clientes do supermercado esteve em causa . Os elementos da segurança privada que fazem vigilância no interior e na porta principal do supermercado acudiram quando ouviram os gritos do funcionário que estava no quiosque , mas ao chegarem o assaltante já tinha sumido