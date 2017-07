Filho de portuguesa prova que Julio Iglesias é seu pai

7/07/2017 03:14 - Modificado em 7/07/2017 03:14

Javier Sánchez, de 41 anos, fez testes de ADN em Miami, nos Estados Unidos. Os resultados mostram que há 99,99 por cento de hipótese de ser filho biológico do cantor espanhol Júlio Iglesias.

Andava há três décadas a tentar provar ser filho biológico de Júlio Iglesias. Consegui-o agora, com um teste de paternidade realizado em Miami, nos Estados Unidos, e cujos resultados ditam que há 99,99% de probabilidades de Javier Sánchez, de 41 anos, ter sido concebido pelo cantor espanhol, de 73.

O seu nascimento deu-se depois de uma relação fugaz do intérprete romântico com a portuguesa María Edite Santos, radicada em Valência. Esta bailarina já tinha contado em livro que engravidou de Iglesias, mas que foi o homem com quem depois se casou, Rafael Sánchez, quem assumiu a paternidade de Javier.

A prova, refere a imprensa espanhola, será agora entregue em tribunal.

Recorde-se que Julio Iglesias já é pai de Chabeli Iglesias, de 45 anos, Julio Iglesias, de 44, Enrique Iglesias, de 42, Miguel Alejandro, de 19, Rodrigo Iglesias, de 18, Miguel Alejandro e Cristina Iglesias, de 16 e Guillermo Iglesias, de 10.

JN