Jay-Z cita infidelidade a Beyoncé

7/07/2017 03:11 - Modificado em 7/07/2017 03:11

Peço desculpas por ter sido conquistador. Precisou que a minha filha nascesse para eu poder ver pelos olhos de uma mulher’, disse no disco 4:44

Em 2016, Beyoncé lançou o álbum “Lemonade” e causou polêmica ao mencionar, pela primeira vez, as traições de seu marido, Jay-Z. Agora foi a vez do rapper americano anunciar sua resposta no disco “4:44”, no qual cita infidelidade a cantora, comentou o nascimento de seus filhos gêmeos, falou sobre aborto da artista e que Blue Ivy, sua primogênita, o fez deixar de ser um homem mulherengo.