Demi Lovato usa body cavado e exibe boa forma em festival de música.

7/07/2017 03:07 - Modificado em 7/07/2017 03:07

Além da baiana Ivete Sangalo, Demi Lovato também se apresentou no sábado (1) no Festival Villa Mix, que acontece em Goiânia. Para a ocasião, a cantora, solteira oficialmente desde o fim do namoro com o lutador brasileiro Guilherme Bomba, elegeu um body cavado com aplicações esbanjando boa forma. A americana fez a alegria dos fãs cantando “Confident”, “Stone Cold” e na parte final do show puxou um dos seus maiores hits, “Skyscraper”, levando seus seguidores ao delírio.