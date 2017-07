Tudo a postos para a 5ª Edição do Kavala Fresk Feastival (KFF)

A 5ª Edição do Kavala Fresk Feastival acontece este sábado, 09 de Julho. A estrutura do festival já começou a ser montada e vai desde a Avenida Marginal até à Rua da República ou Rua da Praia, com cavalas suficientes para todos, garante a organização do evento que principiou a montagem das estruturas na quinta-feira, 06 de Julho.

De acordo com a organização, já está tudo a postos para o arranque de mais um festival, que de ano para ano, desde a sua criação em 2013, tem atingido grandes níveis. E tudo aponta para um evento com a mesma qualidade do ano passado e, assim como nos anteriores, haverá “kavala na mei de mar”, “karnavala” e “kavala na prot”.

Tudo a postos pois. Os cartazes fechados, os restaurantes prontos, já está tudo pronto. Gastronomia, cultura e actividades para todos os gostos, desde a família, às crianças, tudo faz parte do cartaz que já se encontra fechado para esta edição que tem início marcado para as 12:00 horas.

São 32 os restaurantes que vão servir a melhor cavala da ilha de São Vicente. Estes irão estar presentes no dia 07 de Julho, num Master Class com os chefes internacionais do show cooking organizado nesta quinta-feira, no Palácio do Povo.

O evento que conta com a participação de chefes dos Estados Unidos, China, Portugal e Cabo Verde, é a continuação do processo de internacionalização do festival. A dupla cabo-verdiana é composta pela dupla Lamine Medina e Micau Tavares.

O objectivo do show cooking refere-se à internacionalização do KFF, com o objectivo de criar mais um produto turístico, com a venda da cavala não só no país mas também lá fora e, para que isso aconteça, é necessário promover o festival, promover o destino através desses chefes, através destas parcerias internacionais que possam depois falar da sua experiência no nosso país.

O antigo grito, “Olí Cavala fresk”, actualmente foi substituído com o “oli cavala ne Avenida Marginal”, com todos os caminhos nesta direcção para este sábado.

A música vai invadir a Praça D. Luís, no palco principal, com diversos artistas nacionais.

Este já não é de longe apenas um evento gastronómico, mas sim um evento de diversidade cultural.