Sub-17 Play-Off: Batuque FC vence no “Cover” e fica a apenas um ponto do título

7/07/2017 02:48 - Modificado em 7/07/2017 02:48

A quarta jornada do Play-Off de apuramento para o campeão desta época desportiva foi disputada no dia das comemorações de mais um Aniversário da Independência do País, onde o Batuque FC beneficiou da não comparência da Real Sociedade para se aproximar do título, numa jornada em que o Geneva goleou o Geração Benfica por 0-5.

Após a goleada sofrida ante o Geneva na jornada transacta por 8-0, parece que os jovens da Real Sociedade não quiseram sofrer nova humilhação, desta feita, perante o líder isolado da tabela classificativa, o Batuque, numa jornada em que estes jovens tiveram direito a pisarem o relvado do Estádio Municipal Adérito Sena. Com a não comparência da equipa ao jogo, o Batuque soma assim mais três pontos aos nove que já tinha conseguido e fica a apenas um ponto de substituir a formação do Cantareira ainda campeã em título, quando faltam apenas duas jornadas para o término do campeonato.

O Geneva acertou o passo na jornada passada quando goleou a equipa da Real Sociedade por 8-0 e, nesta jornada, aplicou nova goleada, desta feita por 0-5 à equipa do Geração Benfica. Os números não enganam e esta equipa não desiste facilmente e, por esta altura, são os grandes concorrentes do Batuque na luta pelo título mas tem uma desvantagem pontual de cinco pontos, quando faltam apenas mais duas jornadas para o término do campeonato. O jogo foi disputado no estádio Adérito Sena, certamente com o objectivo de preparar alguns dos jovens para o salto ao escalão sénior na próxima época e o Geneva não deu hipóteses à escola do Geração Benfica, com os golos a serem apontados por Walter (3), Edmilson e David.

O campeonato caminha para o seu término e o Batuque perfila-se provavelmente como o sucessor do Cantareira no trono de campeão regional, mas no próximo sábado, 08, vai ter uma tarefa complicada frente ao Geneva, num jogo em que um empate chega para a festa dos axadrezados. Por sua vez, o Geneva ainda não conseguiu vencer o Batuque, sendo que na fase regular da primeira jornada perdeu por 3-0 e já na fase final do Play-Off, na segunda jornada, perdeu por 0-4. Para não deixarem os juniores do Batuque fazerem a festa, esta geração de grandes talentos do Geneva que abriu as portas do clube esta época, tem apenas uma receita para o jogo que é a de vencer e levar para a última jornada todas as decisões.

Classificação da 4ª jornada do Play-Off:

1- Batuque FC 12 pontos; 2- Geneva 7 pontos; 3- Geração Benfica 2 pontos; 3- Real Sociedade 1 ponto