Doze atletas vão representar São Vicente no Campeonato Nacional de Ginástica

7/07/2017 02:45 - Modificado em 7/07/2017 02:45

Após a realização da primeira mão da Taça da Ilha, no passado dia 1 de Julho, sábado, no Polidesportivo de Monte Sossego, na quarta-feira, data da comemoração de mais um Aniversário da Independência do País, foram realizadas a segunda mão, com doze atletas a conseguirem alcançar o passaporte para o Campeonato Nacional.

As doze atletas que vão representar a Ilha do Monte Cara no Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica, estão divididas em quatro categorias, Esperança, Pré-Júnior, Júnior e Seniores, sendo que em cada uma destas categorias vão competir três atletas.

O Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica acontece este ano na Cidade da Praia entre os dias 22 e 23 do corrente mês, ou seja, dois dias que prometem ser de muita luta por medalhas por parte das muitas atletas que fazem parte do elenco.