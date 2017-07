Campeonato Nacional de Voleibol agendado para os dias 11 a 15 de Julho

A ilha de São Vicente será representada pelos seus campeões, o Desportivo Fonte Francês no feminino e o nosso Atlético Clube do Mindelo no masculino.

No masculino defrontar-se-ão o Atlético de São Vicente, o Volley Club do Sal, o ABC de Santiago-Sul, a Graciosa de Santiago-Norte, o Spartak do Fogo, o VoleyClube e o InterClube

O Atlético Clube do Mindelo, hexacampeão regional de voleibol de São Vicente, abre o campeonato defrontando o Spartak, no primeiro jogo da época 2017.

O Atlético do Mindelo quer agora rever o título de campeão nacional perdido no ano passado na ilha do Sal, a favor do ABC da Praia, quando seguia rumo à conquista do penta.

No campeonato nacional feminino, o Desportivo Fonte Francês, vencedor do 1º título em voleibol sénior feminino em São Vicente, defronta o Paulense, a Graciosa, o ABC e o Spartak. São cinco equipas a defrontarem-se no sistema de todos contra todos.