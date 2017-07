Sal: Indivíduo baleado nas pernas junto ao local de trabalho

Um homem foi baleado nas duas pernas na noite de quarta-feira, em Chã de Matias, Espargos, ilha do Sal. Herculano Ramos, encontrava-se à porta da sua oficina quando um indivíduo encapuzado atirou contra as suas pernas e fugiu do local sem ser identificado.

Tudo terá acontecido na noite do dia 5 de Julho, em Chã de Matias, ilha do Sal, cidade de Espargos, quando “Kula” saía da oficina.

A vítima foi baleada com dois tiros nas pernas, tendo o agressor fugido. A vítima foi socorrida e conduzida ao Hospital onde se encontra internada. O autor dos disparos ainda não foi identificado, contudo, há suspeitas.

O caso está sob a alçada da Polícia que já se encontra no terreno a investigar o caso.