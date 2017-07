Mindelense considera adiamento da final natural

7/07/2017 02:31 - Modificado em 7/07/2017 02:31

O presidente do Mindelense disse à Inforpress, que recebeu “com naturalidade” a notícia que a Cabo-verdiana de Futebol (FCF) decidiu adiar em uma semana o jogo da primeira mão da final do campeonato de Cabo Verde “Sabíamos que foi dado um prazo à Ultramarina para lavrar a sua defesa e entendemos perfeitamente que não havia condições para a logística do jogo da primeira mão da final” Daniel Jesus lembra que o Mindelense também defendeu que o jogo da segunda –mão , onde a sua equipa perdeu por 2-0 , também deveria ser adiado . Tanto que o jogo foi jogado sob protesto. o líder encarnado referiu que o Mindelense entrou em campo porque a FCF agendou a partida mas que “esse tal segundo jogo não deveria ter acontecido” pois, sintetizou, à luz dos regulamentos, quando uma equipa é penalizada com derrota numa eliminatória a duas mãos implica automaticamente a qualificação do adversário (artigo 39ª, ponto 2 do regulamento disciplinar da FCF).