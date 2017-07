Adiamento da final “ não caiu bem” ao Sporting da Praia

7/07/2017 02:28 - Modificado em 7/07/2017 02:28

A Federação Cabo-verdiana de Futebol adiou em uma semana o jogo entre o Sporting da Praia e o adversário que ainda não se sabe quem.

A adiamento do jogo da primeira mão da final do campeonato nacional não cai bem no seio da equipa do Sporting da Praia. O treinador Lito Aguiar fala de uma situação chata, que vem atrapalhar o bom momento da sua equipa.

Através de uma mensagem por correio electrónico, a Federação explica este adiamento pelo facto de os prazos para a conclusão dos autos do processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina ao FC Ultramarina coincidirem com a data do jogo da 1ª mão da Final do Campeonato Nacional e, por não ter permitido a preparação da logística para esse jogo.

O jogo da primeira-mão da final fica então remarcado para o dia 15 de Julho, sábado, às 16 horas.