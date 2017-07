“Tubarões Azuis” caem do top 100 no ranking da FIFA

6/07/2017 15:43 - Modificado em 6/07/2017 16:43

As últimas atualizações do ranking da FIFA não tem sido nada simpático com a seleção cabo-verdiana de futebol. Os tubarões azuis voltam a cair no ranking mundial. A seleção ocupa agora o 115º, caindo trinta e um lugares, e sai do top cem mundial, somando agora 284 pontos.

Em junho passado a seleção tinha caído duas posições, e na altura somava 418 pontos. A seleção cai a pique resultado dos últimos resultados, tanto em provas oficias como não oficias. Relembra que o último jogo a seleção perdeu em casa em jogo da qualificação para o mundial.

Os “tubarões azuis” em 2015 estavam no top 50 no ranking mundial, quando ocupava 39º posição. Com a atualização o país desce também no que tange ao continente africano, onde ocupa agora a 31ª posição, num ranking que continua a ser liderado pelo Egipto. No que diz respeito ao ranking dos PALOP, Cabo Verde continua a frente de Angola e São Tome e Príncipe, mas está atrás de Moçambique (97º), e Guiné Bissau (85º), que lidera este ranking restrito.

Relembra que o ranking é atualizado de acordo com os resultados dos jogos efetuados pelas equipas. Por exemplo pontos ganhos num jogo são calculados baseado no resultado do jogo, a importância do jogo (amigável ou oficial), a seleção que defronta se é “forte ou fraca”, baseado no ranking da FIFA. Estes aspetos são somados em cada partida que define o resultado.

Os “tubarões azuis” disputam ainda a qualificação para o mundial de 2018, na Rússia, e ocupa a última posição no grupo “d” liderado pelo Burkina Faso, em igualdade pontual com a África do Sul (4 pontos). Cabo Verde ainda não pontuou. No próximo jogo o combinado de Cabo Verde recebe em casa os “Bafana Bafana” da África do Sul