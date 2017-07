Vaticano – Orgia homossexual no apartamento do conselheiro do Papa

6/07/2017 01:54 - Modificado em 6/07/2017 01:54

Uma orgia homossexual no apartamento onde vive o cardeal Francesco Coccopalmerio, um dos principais conselheiros do Papa Francisco, foi interrompida pela polícia do Vaticano, conta o jornal britânico The Times. A intervenção policial aconteceu no mês passado mas só agora foi tornada pública.

O apartamento onde aconteceu a orgia pertence à Congregação da Doutrina da Fé, sendo o seu atual ocupante o cardeal Francesco Coccopalmerio. O organismo é responsável, entre outra questões, por tentar identificar casos de abusos sexuais de menores na Igreja.

Ainda não foi confirmada a presença do cardeal Francesco Coccopalmerio no evento, apesar de estar a ser noticiada. Para além de ser um dos principais conselheiros do Papa Francisco, o cardeal é chefe do Conselho Pontifício de Textos Legislativos, cargo que ocupa por recomendação do secretário do próprio Papa.

Estas informações foram reveladas uma semana depois de o cardeal George Pell, que dirige a Secretaria da Economia do Vaticano e é a terceira figura mais importante da estrutura, ter sido acusado de abuso sexual de menores na Austrália.

Observador