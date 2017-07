Igreja vai começar a exigir certificado de Virgindade ás mulheres para casar na Igreja!

6/07/2017 01:34 - Modificado em 6/07/2017 01:34

É uma notícia envolta em controvérsia, a Igreja passará a exigir um Certificado de Virgindadeε às mulheres que pretenderem casar na Igreja!

Esta noticia é baseada no anúncio do Papa Francisco durante a sua missa dominical, em que a partir do próximo ano todos os casamentos celebrados pela Igreja Católica terão como condição, a noiva apresentar um atestado médico provando que é virgem!

O pronunciamento trata de argumentar que o Papa quer que as mulheres entrem ‘puras’ no casamento, assim como é ditado pelos costumes religiosos. Espera-se que esta medida apenas afetará aqueles que realmente quiserem (não será obrigatório).

O Papa também terá sugeriu que as mulheres que já não são virgεns podem casar, mas não com um vestido de noiva de cor branca, tem que usar um vestido colorido, para dar a entender que já não é ‘pura’. Num mundo de deveres e direitos iguais, também foi esclarecido que este certificado não será exigido homens devido à sua natureza.