Final do Campeonato Nacional de Futebol adiada devido ao processo disciplinar em andamento

6/07/2017 01:24 - Modificado em 6/07/2017 01:24

A primeira mão da final do Campeonato Nacional de Futebol foi adiada para o dia 15 de Julho, isto devido ao processo disciplinar que está em andamento relativo à primeira mão das meias-finais, entre o FC Ultramarina e o CS Mindelense.

De acordo com o calendário inicial da FCF, a primeira mão da final estava agendada já para este fim-de-semana, mas tal não vai acontecer, isto de acordo com o comunicado proferido pela FCF, que determina que a final vai ser disputada agora no sábado, 15 de Julho.

“Em função dos prazos para a conclusão dos autos do processo disciplinar instaurado pelo Concelho de Disciplina da FCF ao FC Ultramarina coincidirem com a data da 1ª mão da FINAL do Campeonato Nacional e por isso não permitir a preparação da logística para esse jogo, a Direcção da Federação Cabo-Verdiana de Futebol deliberou adiar essa jornada e remarcá-la para o próximo sábado, dia 15 de Julho de 2017, às 15:30 h”, pode-se ler no comunicado emitido pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Numa meia-final envolta em polémicas, isto devido à não realização do primeiro jogo das meias-finais em São Nicolau, na terça-feira, 27, e com a vitória do FC Ultramarina por 0-2 no jogo da segunda mão, cabe agora ao CD da FCF determinar quem vai acompanhar a equipa do Sporting da Praia na final da prova desta época desportiva, com o processo disciplinar instaurado ao FC Ultramarina em andamento.

Mas a pergunta que se faz é : por que não adiou a realização do jogo da segunda mão meia-final ?Se está também foi disputada dentro dos prazos para a conclusão dos autos do processo disciplinar instaurado pelo Concelho de Disciplina da FCF ao FC Ultramarina ?