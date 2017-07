Campeonato Nacional de Andebol: Atlético Clube do Mindelo em feminino entra a vencer

6/07/2017 01:17 - Modificado em 6/07/2017 01:17

A equipa campeã de São Vicente entrou bem na competição que se realiza na ilha do Sal, no polidesportivo de Espargos, isto após vencer a equipa local do Grémio por 28-14.

Numa prova que decorre de 4 a 9 de Julho, as campeãs de São Vicente, no primeiro jogo do Grupo B, mediram forças com o Grémio, segundo classificado da Ilha do Sal e não tiveram nenhuma dificuldade em vencer o jogo por expressivos 28-14, ou seja, as meninas de São Vicente fizeram o dobro dos golos da equipa local.

De realçar que esta equipa do Sal participa na prova devido à desistência por parte da equipa vice-campeã de Santiago Sul o Seven Stars, o que fez com que o segundo classificado da Ilha do Sal seguisse juntamente com o Palmeira, campeão regional do Sal no Regional. Ainda faz parte do Grupo B, a equipa campeã de Santiago Norte, a Graciosa, com quem a equipa de São Vicente irá medir forças já no próximo jogo que poderá dar o passaporte para as meias-finais da competição.

A prova é curta e conta com seis equipas divididas por dois grupos e, o outro grupo, ou seja, o Grupo A, é composto pela equipa campeã nacional o ABC de Santiago Sul, a Super Estrelas de Santo Antão e o Palmeira do Sal. A final está agendada para o dia 9 de Julho, próximo domingo.