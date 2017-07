Milhares de mindelenses saíram a rua e disseram : Basta de descriminação !!!

5/07/2017

Milhares de pessoas trajados de brancos saíram pelas ruas de São Vicente, numa manifestação pacifica por mais autonomia da ilha e contra as politicas centralizadoras e discriminatórias.

Com o grito de basta e com cartazes levantados ao alto, este dia, 05 de Julho de 2017 ficará para a posteridade como “uma nova fase para a ilha de São Vicente”, asseguram os manifestantes durante todo o trajecto, Praça Estrela, até a Praça Dom Luís, onde a população fez levantar bem alto, pelas artérias da cidade, o nome de São Vicente, o pedido de autonomia, a não descriminação em relação as outras ilhas em prol da cidade da Praia, afinal são “10 ilhas e um destino”.

Os promotores da iniciativa, que se fez quase praticamente nas redes sociais e também em contactos directos nos bairros da ilha, mostraram-se satisfeitos com a adesão dos milhares de pessoas, com destaque para a presença em grande números de jovens. Na opinião de Salvador Mascarenhas, uma dos promotores “ Hoje ficou provado que temos uma juventude atenta, que não se preocupa só cm festas, mas com o desenvolvimento da sua ilha e país. Uma massa humana insatisfeita que saiu pelas ruas, e que a partir agora vai nascer uma nova fase na democracia cabo-verdiana, com a população a estar atenta, activa, consciente e lutar, trabalhar e promover o bem comum”.