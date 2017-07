Praia: Violência doméstica resulta numa vítima mortal

Uma mulher foi morta , terça-feira, 04, na zona de Vila Nova, Praia na sequência de um desentendimento com o companheiro. Ailton professor de 30 anos agrediu a mulher a facada quando o casal se encontravam dentro do quarto na companhia do filho de um ano.

A trágedia segundo apurou o NN terá ocorrido, na tarde de terça-feira, quando a vitima e o agressor, ambos professores, se desentenderam tendo o companheiro desferido várias facadas contra a mulher.

Junto do local apurámos que Amândia foi agredida na presença do filho. A vítima foi transferida para o hospital Agostinho Neto ainda com vida, mas veio a falecer momentos depois.

O agressor, que responde pelo nome de Ailton também sofreu ferimentos foi conduzido ao hospital onde se encontra internado.

