CVTelecom vence a 1ª Edição do Prémio da Qualidade da CEDEAO

5/07/2017 04:05 - Modificado em 5/07/2017 04:14

A CVTelecom volta a arrecadar mais um prémio da Qualidade, desta feita além-fronteiras, a nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) na categoria “Special Award – Stakeholders orientation”.

De entre os 12 selecionados para a fase final na Categoria de grandes empresas dos diferentes países da CEDEAO, apenas 5 empresas foram galardoadas. A CVTelecom arrebatou o prémio especial Stakeholder orientation (orientação para partes interessadas: Clientes, acionistas, colaboradores e parceiros) sem dúvida alguma, um dos prémios mais cobiçados, para além do da Excelência.

A cerimónia de entrega dos troféus aos vencedores aconteceu no último fim-de-semana (30 de junho) em Abidjan, presidida pelo Ministro da Industria e das Minas do país anfitrião, Jean-Claude Brou, a quem coube a honra de galardoar as melhores empresas e personalidades da África Ocidental que tenham contribuído para a promoção da qualidade na região.

O Prémio da Qualidade da CEDEAO é uma componente importante da Política da Qualidade da CEDEAO, instituída em 2013 e inscreve-se no quadro dos múltiplos esforços da Comissão para promover a “cultura da qualidade” em toda a África Ocidental, tendo em vista a imperiosa necessidade da melhoria da competitividade e a inserção dinâmica no mercado global.

Recorde-se que há menos de 1 mês, a CVTelecom venceu, a nível nacional, o “Prémio Diamante”, na categoria de Grande Organização, instituído pelo Ministério da Economia e Emprego e operacionalizado pelo Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual (IGQPI).