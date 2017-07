ASA anúncio de concurso internacional

4/07/2017 08:29 - Modificado em 4/07/2017 08:29

Concurso Público Internacional Nº 3/ASA/DFA/2017

Aquisição de Pneumáticos

Entidade Adjudicante

ASA – Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, com sede no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, NIF 200166972, CP nº 58, Cidade de Espargos, Ilha do Sal, tel.: nº 2419200, Fax nº 2412487, correio eletrónico: dfa.compras@asa.cv, faz saber que se encontra aberto, a partir da data da publicação do presente anúncio, o Concurso Publico Internacional, para contratação de empresa (s) para Aquisição de Pneumáticos.

2. Órgão competente para a decisão de contratar

ASA – Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, S.A

3. Entidade responsável pela condução do procedimento

ASA, S.A, através da Direcção Financeira – Núcleo Funcional de Compras.

4. Financiamento

Orçamento da ASA, S.A

5. Objecto do Concurso

O concurso destina-se à aquisição de pneumáticos para viaturas de combate a incêndios e equipamentos dos aeroportos, agrupados nos seguintes lotes:

LOTES DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA MARCA PROPOSTA MODELO PROPOSTO UNID. QTDE 1 PNEU REF. 16.00R20 UN 18 2 PNEU REF. 9,5R17,5 UN 10 3 PNEU REF. 700/750 R16 UN 16 4 PNEU REF. 17,5 R25 UN 12 5 PNEU REF.365/85R20 UN 10 6 PNEU REF. XZL 24R21 UN 6 7 PNEU REF. 14.00R20 UN 24 8 PNEU REF. 10.00R20 UN 4 9 PNEU REF. 9R22,5 UN 6 10 PNEU FRT. EMPILHADOR ELETRICO STIHL REF. 200/50-10 UN 4 11 PNEU TRZ. EMPILHADOR ELETRICO STHIL REF. 150/75-8 UN 4 12 PNEU FRT. TRATOR HONDA REF. 6-12 UN 2 13 PNEU TRZ. TRATOR HONDA REF. 9.50-16 UN 2 14 PNEU MEDIÇÃO 4.00-8NHS ASTM E1551 SLICK FRICTION TYRE UN 18 15 CAMARA DE AR 3.50/4.00-8 PARA ASTM E1551 SLICK FRICTION TYRE UN 18 16 PNEU VASSOURA MECANICA BEMAB REF. 5.00-8 UN 2

6 Local da execução do contrato

Ilha do Sal | República de Cabo Verde.

7 Prazo de execução do contrato:

O contrato tem a sua vigência até a data de entrega integral dos bens, objecto do contrato, consoante o prazo de entrega apresentado na proposta vencedora.

8 Obtenção dos documentos do concurso

3.1 Os documentos estão disponíveis para download gratuito no site da contratação pública – www.compraspublicas.cv. Não obstante, os serviços da Entidade Adjudicante entregarão, no endereço citado no ponto 1, os documentos do presente Procedimento, preferencialmente em ficheiro informático, mediante entrega pelo concorrente de dispositivo de armazenamento, ou enviarão por correio eletrónico no endereço indicado pelo concorrente, no prazo máximo de 24 horas subsequentes à receção do pedido, entre as 8:30 e as 16 horas.

9 Divisão em lotes

Os concorrentes podem apresentar propostas para um ou vários lotes, neste último caso o concorrente deverá assegurar o cabal cumprimento dos contratos subjacentes a cada lote.

10 Requisitos de admissão

Podem ser admitidos todas s empresas nacionais e internacionais que não se encontram em nenhuma das situações referidas no artigo 70º do Código da Contratação Pública.

11 Modo de apresentação das propostas

As propostas devem ser apresentadas de acordo com os requisitos definidos no Programa do Concurso.

Não são admitidas propostas para o fornecimento de parte dos bens objeto do presente concurso que não estejam nas condições definidas no Programa e Caderno de Encargos.

Não são admitidas propostas com variantes ou condicionadas fora as condições definidas no Programa do Concurso e Caderno de Encargos.

12 Língua

As candidaturas devem ser elaboradas em língua Portuguesa, língua que será igualmente utilizada para as comunicações formais de e para a Entidade Adjudicante.

13 Data de apresentação de propostas

Os interessados devem entregar as respetivas propostas, até às 16h00 do dia 2 de Agosto de 2017.

As propostas podem ser entregues pessoalmente, ou por correio postal, na Tesouraria da Direção Financeira e Administrativa, no endereço indicado no nº 1 do presente anúncio.

14 Prazo de manutenção das propostas

Os concorrentes ficam vinculados à manutenção das propostas pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data limite para a sua entrega.

15 Critério de adjudicação

A avaliação das propostas e a adjudicação será feita com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa, sendo que serão levados em causa todos os fatores, por ordem decrescente da sua importância: preço (desde que respeita escrupulosamente as especificações técnicas), prazo de entrega, prazo de garantia, e condições de pagamento.

16 Pedidos de esclarecimentos

Os interessados poderão solicitar, por escrito através do site compraspublicas.cv, ou pelo endereço electrónico dfa.compras@asa.cv, esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação dos Documentos do presente Procedimento, até 13 de Julho. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos, também por escrito, para o endereço postal, ou de correio electrónico ou fax indicados pelo interessado, até o dia 23 de Julho de 2017.

17 Acto público

O acto público de abertura das propostas terá lugar na Sala de Reuniões do Concourse Hall, sita no 1º Andar da Zona Pública do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral – Ilha do Sal, no dia 3 de Agosto de 2017, às 10 horas, podendo no mesmo intervir todos os concorrentes e os representantes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito.

18 Lei aplicável ao procedimento:

Lei nº 88/VIII/2015 de 14 de Abril.

ASA – Aeroportos e Segurança Aérea, Ilha do Sal, 3 de Julho de 2017

O Director Financeiro e Administrativo

– Júlio Carlos Andrade –