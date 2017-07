“Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas” vai ser apresentado em Mindelo

4/07/2017 08:22 - Modificado em 4/07/2017 08:22

O autor e jornalista Odair Varela leva esta quinta-feira, 06, ao palco da Biblioteca Municipal de São Vicente a presentação do livro infantil Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas”.

“Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas”, o conto infantil que já conquistou a atenção dos pequenos leitores vai ser apresentada esta quinta fera, 06 na Biblioteca Municipal de São Vicente, isto depois da apresentação em Lisboa e Roterdão.

A apresentação da obra infanto juvenil estará a cargo do artista e Professor Doutor, Leão Lopes, e da linguista e Professora Doutora, Dora Pires.

o livro “Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas” esgotado em Roterdão, conta com a participação especial de Luna Alvarez e é acompanhada por belas ilustrações do jovem ilustrador Alberto Fortes e é uma versão bilingue (português/inglês) com tradução de Peggy Romualdo.

Segundo o autor “Tufas, a Princesa Crioula” é direcionada para o público infanto-juvenil que, através da sua estética literária, procura dar a conhecer traços culturais e vivencias das crianças das ilhas para o Mundo, tendo como objetivo atingir um público mais diversificado e conferir-lhe um carácter internacional.