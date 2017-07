Nova Sede do Banco de Cabo Verde vai nascer em Achada de Santo António

4/07/2017 08:19 - Modificado em 4/07/2017 10:25

A obra de construção da nova Sede do Banco de Cabo Verde, em Achada Santo António, Praia terá início esta terça-feira, 04. A cerimónia de lançamento da obra será presidida pelo ex Primeiro-ministro de Cabo Verde, Dr. José Maria Neves.

O Banco de Cabo Verde (BCV) inicia hoje, terça-feira a construção da sua Nova Sede Social em Achada de Santo António, frente à Embaixada de Portugal.

A obra consignada ao consórcio vencedor do Concurso Público Internacional, formado pela empresa espanhola, Construtora San José, S.A. e pela empresa cabo-verdiana SGL, Sociedade de Construções, S.A..

O Relatório de Inspeção do Laboratório de Engenharia Civil desaconselhou a permanência, por muito mais tempo, nas atuais instalações do BCV, sobretudo por razões de segurança. “O referido edifício já não suporta mais intervenções para a ampliação de espaços, alterações de instalações elétricas e sanitárias, bem como de sistemas de comunicação e climatização, concomitantemente com a sua utilização diária por parte dos colaboradores do BCV.

O antigo edifício foi construído nos anos 70 do século passado, vinha recebendo sucessivas intervenções trazendo constrangimentos vários, “às exigentes condições de funcionamento de um Banco Central.