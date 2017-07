Gabinete de Atendimento das Evacuações Externas é inaugurado hoje na Praia

4/07/2017 08:17 - Modificado em 4/07/2017 08:17

Será inaugurada esta manha de terça feira, 04, na cidade da Praia, o Gabinete de Atendimento das Evacuações Externas ao nível da rede de Segurança- Inclusão Social – (GAEE)- Delegação da Praia.

A criação do Gabinete de Atendimento das Evacuações Externas ao nível da rede de Segurança- Inclusão Social – (GAEE), surgiu no âmbito de uma parceria entre o Ministério da Família e Inclusão Social, Ministério da Saúde e Segurança Social e a Embaixada de Cabo Verde em Portugal.

O GAEE, será inaugurada hoje na cidade da Praia pela Ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal e o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro.

O projecto da criação Gabinete de Atendimento das Evacuações Externas ao nível da rede de Segurança- Inclusão Social, enquadra-se no Programa de Garantia de acesso à saúde e da restruturação dos serviços de atendimento e acompanhamento de doentes evacuados para o exterior.

De acordo com o site do Governo, objectivo do recém-criado Gabinete tem como finanlidade “serviço melhorar a gestão institucional e as condições de atendimento, acolhimento e acompanhamento dos doentes/utentes, disponibilizando técnicos sociais que possam orientar os beneficiários”.

Garantir melhores condições no acesso e maior proximidade com as estruturas de saúde é também um dos objectivos.