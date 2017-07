População de Tarrafal Monte Trigo exige construção de um Posto da Polícia na localidade

4/07/2017 08:13 - Modificado em 4/07/2017 08:13

A localidade de Tarrafal de Monte Trigo tem uma população, neste momento, a rondar os 1200 habitantes, facto este que leva os moradores da região a reivindicarem a construção de um Posto da Polícia.

Situada a 42 quilómetros da Cidade do Porto Novo, Tarrafal de Monte Trigo é uma referência para os turistas que todos os anos têm aquele ponto da ilha como um dos focos principais para as suas visitas. Tarrafal de Monte Trigo, como outras localidades da ilha, carece ainda de muitos problemas que afectam as pessoas daquela localidade, principalmente, nas áreas da saúde, segurança e estradas.

Nestas matérias, a população requer a construção de um Posto da Polícia para oferecer mais segurança às pessoas daquela região da ilha e também para os muitos turistas que a visitam. Defendem que para uma localidade que já tem um número considerável de habitantes, a segurança é um dos aspectos a focar e, por isso, um Posto da Polícia seria o ideal nesta altura.

Não obstante isso, a população aponta ainda a saúde como um problema a rever, pois, trimestralmente, uma delegação da Delegacia de Saúde do Porto Novo desloca-se a Tarrafal de Monte Trigo para efectuar consultas às gentes da localidade, mas as mesmas querem, pelo menos, uma pessoa da área permanentemente na localidade para dar uma assistência assídua aos moradores, visto que a deslocação é um pouco demorada e isso dificulta muito.

Neste aspecto, recentemente, o Chefe do Governo Cabo-Verdiano, Ulisses Correia e Silva, fez uma visita às gentes desta região para se inteirar dos problemas que as afectam e comprometeu-se na construção do troço da estrada para Tarrafal de Monte Trigo que, segundo o próprio, vai arrancar ainda este ano e tem financiamento garantido no montante de 400 mil contos através do Banco Mundial.

A população mostra-se agraciada com este acto do Primeiro-ministro, esperando que as suas necessidades sejam atendidas urgentemente.