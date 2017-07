Francisco Carvalho :” como é que a elite mindelense colocou nas mãos dos outros a responsabilização pelo seu destino”

4/07/2017 08:10 - Modificado em 4/07/2017 12:44

Enquanto, por estes dias , alguns ditos meninos de soncent se entretém nas redes socias em prós e contra manifestação de 5 de Julho, de Santiago , mais concretamente do online Santiagomagazine chega um “soco no estômago “.O colunista Francisco Carvalho dirigindo-se ao que chama de elite mindelense começa por dizer que não compreende “como é que uma elite que sempre reivindicou para si o papel de liderança cultural do país, coloque nas mãos dos “outros” a responsabilização pelo “destino” que a ilha tem seguido”. Depois questiona a liderança cultural “ quantos profissionais das artes cénicas, teatro e cinema, sairiam para o mercado como fruto desses 20 anos do “MindelAct”? Quantos postos anuais de trabalho iria trazer o “Cavala Fresk Festival”? Quantos empregos criariam as 31 edições do “Festival Baía das Gatas” para além do seu regresso à “estatização” face ao fracasso da sua “privatização”?.

Para abrir o debate , com a devida vénia ao SantiagoMagazine ,publicamos na integra o artigo de Francisco Carvalho-

O DESAFIANTE CASO DE SÃO VICENTE: elite local e emigração

Em primeiro lugar, parece-nos difícil de compreender como é que uma elite que sempre reivindicou para si o papel de liderança cultural do país, coloque nas mãos dos “outros” a responsabilização pelo “destino” que a ilha tem seguido. Dito de outro modo, há aqui um paradoxo discursivo: uma absoluta autonomia criativa e cultural que acaba por não proporcionar o triunfo económico – de cuja ausência se queixa. Neste particular, parece-nos que o grande problema – uma espécie de reinado com pés de barro – reside na perspectiva sobre a qual é construída essa “autonomia” e que tem vindo a ser resumida na ideia de “ilha dos grandes eventos”. É que o “evento” tem, intrinsecamente, a dimensão do momentâneo, do efémero, do pontual e passageiro. Haverá alguma vez a possibilidade de construção de toda uma dinâmica económica – que redunde em emprego e ponha fim a “marasmos” – com a elite local a pensar sob a forma de “eventos”? Talvez, o “cultural” aqui seja mais o “deleite”, a “fruição”, o “sabim” e atira-se a indústria para a responsabilidade de um OUTRO. É que assim a criatividade, o empenho e o compromisso ficam – demasiadamente – parciais;

A liderança cultural terá questionado sobre quantos profissionais das artes cénicas, teatro e cinema, sairiam para o mercado como fruto desses 20 anos do “MindelAct”? Quantos postos anuais de trabalho iria trazer o “Cavala Fresk Festival”? Quantos empregos criariam as 31 edições do “Festival Baía das Gatas” para além do seu regresso à “estatização” face ao fracasso da sua “privatização”? Sim, porque câmara municipal é Estado! Alguém pensou no impacto que um Fundo de Fomento de Emprego poderia ter se fosse detido por uma Associação de Carnaval de São Vicente? Ninguém podia pensar porque… não existe! Será que a coordenação do carnaval vai para além da sincronização dos passos de dança dos foliões?! Pergunto, apenas.

Como promover o desenvolvimento local com os mais talentosos – aqueles que estão muito mais dispostos a correr riscos e a inovar – a saírem numa sangria permanente?!