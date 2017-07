Francisco Carvalho :” como é que a elite mindelense colocou nas mãos dos outros a responsabilização pelo seu destino “

Enquanto, por estes dias , alguns ditos meninos de soncent se entretém nas redes socias em prós e contra manifestação de 5 de Julho, de Santiago , mais concretamente do online Santiagomagazine chega um “soco no estômago “.O colunista Francisco Carvalho dirigindo-se ao que chama de elite mindelense começa por dizer que não compreende “como é que uma elite que sempre reivindicou para si o papel de liderança cultural do país, coloque nas mãos dos “outros” a responsabilização pelo “destino” que a ilha tem seguido”. Depois questiona a liderança cultural “ quantos profissionais das artes cénicas, teatro e cinema, sairiam para o mercado como fruto desses 20 anos do “MindelAct”? Quantos postos anuais de trabalho iria trazer o “Cavala Fresk Festival”? Quantos empregos criariam as 31 edições do “Festival Baía das Gatas” para além do seu regresso à “estatização” face ao fracasso da sua “privatização”?.

Para abrir o debate , com a devida vénia ao SantiagoMagazine ,publicamos na integra o artigo de Francisco Carvalho-