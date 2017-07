PAICV São Vicente demarca-se das acusações de que a manifestação de 05 Julho está ligada ao partido

4/07/2017 08:03 - Modificado em 4/07/2017 08:04

Os 42 anos da independência de Cabo Verde estão a ser assinalados com manifestações sociais em São Vicente, com destaque para a manifestação de “Soncent” e também em algumas ilhas do país e esta marcha foi um momento simbólico representando os 40 anos em que Cabo Verde construiu a sua democracia, afirma os promotores desta iniciativa.

Sobre a “manifestação de Soncent” no dia 5 de Julho, o líder do PAICV utilizou as redes sociais, o Facebook para esclarecimento “relativamente ao assunto em título, devido às inúmeras acusações injustas e infundadas de que o PAICV – São Vicente tem sido alvo”.

Alcides começa a esclarece que o “PAICV é um partido político maduro, responsável e ciente do seu papel na sociedade cabo-verdiana. Sabe distinguir perfeitamente os momentos em que deve intervir e os momentos em que deve observar e escutar atentamente. Este é, sem dúvida, um dos momentos de observar e de escutar”.

Portanto, qualquer tentativa de conotar a manifestação com o PAICV é pura fantasia de quem tem interesses inconfessados em transformar uma acção cívica numa acção política.

Inclusivamente, o PAICV – São Vicente já suspendeu a marcha da independência, tradicionalmente realizada no dia 5 de Julho, precisamente para evitar quaisquer interpretações despropositadas e abusivas. Eu próprio tenho evitado qualquer comentário sobre o assunto, mesmo enquanto cidadão, para respeitar o espaço da iniciativa da sociedade civil.

Portanto, o PAICV, enquanto partido político, não tem qualquer intervenção, seja de que natureza for, nesta manifestação, e nem assumirá nenhum tipo de protagonismo com o intuito de tirar qualquer proveito político.

Qualquer acção ou pronunciamento individual de algum militantes, amigo ou simpatizante, naturalmente que é da sua inteira responsabilidade, e deve ser entendida no âmbito da sua cidadania participativa.

Por favor, não confundam, interessadamente, as coisas, porque também pode-se especular o contrário. Ou seja, que esta tentativa de conotação da manifestação com o PAICV tem origem determinada e propósitos definidos.