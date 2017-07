Play-Off Sub-17: Batuque FC goleia Geração Benfica e mantém vantagem sobre os rivais directos

4/07/2017 07:54 - Modificado em 4/07/2017 07:54

O Batuque FC continua a sua caminhada sem sobressaltos na luta pelo título desta época desportiva e, nesta terceira jornada do Play-Off de apuramento do campeão, goleou o Geração Benfica por 4-0 e caminha tranquilamente para a meta.

A última da primeira volta foi, sem dúvida alguma, uma jornada rica em golos, porque só em dois jogos as redes balançaram por 12 vezes. Facto curioso é que os golos foram apontados somente por duas equipas, neste caso, o Batuque FC e o Geneva.

Após a conquista do campeonato de Sub-15 dos juvenis do Batuque, os juniores parecem não querer perder o mesmo comboio para fazerem a festa no final do campeonato. Depois das goleadas impostas ao Real Sociedade e ao Geneva, nesta terceira e última jornada da primeira volta, o jogo com o Geração Benfica não fugiu à regra e, aplicaram chapa quatro. Para os comandados de Djodje, agora treinador da categoria de Sub-17 da Selecção Cabo-Verdiana de Futebol, marcou Tufão na primeira parte e, na segunda parte, a goleada surgiu dos pés de Sivaldo, Niculae e Kevitxa. Em três jogos realizados, o Batuque leva 13 golos marcados e ainda não viu as suas redes a serem transpostas, sendo que o homem golo desta equipa, Joshua, ficou pela primeira vez em branco em todo o campeonato.

O Geneva, uma das equipas sensações a par do Batuque na fase regular do campeonato, teve um início de Play-Off um pouco atabalhoado, cedendo um empate na primeira jornada frente ao Geração Benfica e depois foi goleado pelo Batuque por 0-4, mas parece que, desta vez, acertou de novo o passo e, destroçou a equipa da Real Sociedade por 0-8. Um resultado gordo que poderá trazer alguma esperança aos comandados do jovem Bruno que viu o seu tridente atacante fazer gato-sapato da defensiva da Real, com o ponta de lança Edmilson a fazer um póquer, Gallas um hat trick e David a fechar a contagem. O ponta de lança Edmilson, com os quatro golos apontados neste jogo, atingiu os 16 tentos neste campeonato e está agora no encalço de Joshua do Batuque que tem os mesmos 17 à entrada para esta jornada.

Classificação terceira jornada Play-Off:

1- Batuque FC 9 pontos; 2- Geneva 4 pontos; 3- Geração Benfica 2 pontos; 4- Real Sociedade 1 ponto