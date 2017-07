César: “ Dedicamos esta vitória a FCF para ver que vamos continuar na prova ”

A Ultramarina fez o que poucos conseguiram fazer frente ao Mindelense em sua casa já a largas épocas no Campeonato Nacional: uma vitória por 0-2. Uma vitória que a ver do capitão dos “Ultras”, vem mostrar a força do povo de São Nicolau e não esqueceu a FCF.

Em condições normais, esta eliminatória tinha tudo para ser bem disputada entre o Mindelense e a Ultramarina, mas devido aos problemas que se vêm arrastando há já alguns dias, o jogo da segunda mão chegou sob o olhar atento de muitos apoiantes das duas equipas. Uma vitória por 0-2 para a equipa de São Nicolau, num jogo com muitas emoções à mistura. Mas, no final do encontro, o capitão César da Ultramarina enalteceu o trabalho da equipa, afirmando que a equipa não vai atirar a toalha ao chão e aponta o dedo à FCF.

“Dedico esta vitória, especialmente, mas bem especialmente, a todo o povo de São Nicolau, principalmente, ao pessoal de Tarrafal e também dedico esta vitória, especialmente, à Federação Cabo-Verdiana de Futebol, para verem que a Ultramarina vai continuar na prova de certeza e temos tomates para isso. Nós conseguimos continuar e temos aquela garra de São Nicolau e de Tarrafal”, sublinha o camisola 6.

O CD da FCF teve mão pesada perante a Ultramarina. Esta agora tem 5 dias, ou seja, tem até ao dia 6 de Julho, quinta-feira, para recorrer contra a decisão, sob pena de não marcar presença na final. Mesmo com tudo o que se passa à volta desta eliminatória, o capitão dos encarnados de São Nicolau realça que a equipa veio jogar para mostrar que o povo de São Nicolau pode ir longe. “Viemos para este jogo, mas houve muitas coisas em redor deste jogo. Nós viemos com alma, coração e vontade de jogar, porque se não fosse assim, não viríamos na quarta-feira. Jogamos independentemente do que a Federação decidir, porque aquele é o seu problema, nós viemos jogar para ganhar e não fugir à regra e mostrar que nós de São Nicolau podemos ir longe”, sustenta César.

Sobre o Mindelense e como foram recebidos aqui no Mindelo, o líder da equipa diz que “estamos bem e não temos nada contra o Mindelense, pelo contrário, sempre tivemos uma boa relação com eles. O nosso problema é com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Fomos recebidos muito bem, estamos bem e não temos tido nenhum problema”.