Rui Alberto Leite: “ Fizemos uma má exibição e fomos vaidosos”

3/07/2017 01:22 - Modificado em 3/07/2017 01:22

O Mindelense teve uma prestação desastrosa no jogo da segunda mão do Campeonato Nacional e não teve forças para travar a fúria trazida pelos “Ultras”, o que levou Rui Alberto Leite, no final do jogo, a mostrar o seu descontentamento perante o jogo feito pelos seus pupilos, não querendo servir de desculpas os acontecimentos em torno do jogo da primeira mão e da viagem feita pela sua equipa.

Os tetracampeões nacionais não estiveram ao mais alto nível no jogo deste domingo e saíram frustrados pelo resultado verificado. Espelho da desilusão foi o treinador Rui Alberto Leite, que no final da partida se mostrava agastado com o desempenho dos seus jogadores, classificando o jogo feito como sendo mau e pedindo desculpas ao público que esteve em massa para apoiar a sua equipa.

“Hoje, na primeira parte, fomos uma equipa muito vaidosa. Permitimos à Ultramarina marcar dois golos em dois lances em que estávamos avisados porque sabemos que eles são fortes no ataque. Foram dois lances parecidos, com dois golos, mas hoje fomos bastante vaidosos na primeira parte. Na segunda parte melhorámos um bocadinho, circulámos muito a bola, mas não finalizámos bem. Nós não definimos as jogadas e peço desculpas ao público que está aqui, este grande público que aqui veio apoiar-nos e acreditou em nós, mas hoje fizemos uma má exibição”, sustenta Rui Alberto Leite.

A vida de há uma semana para cá, não tem corrido de feição para os campeões de Cabo Verde, mas o treinador não se vê a desculpar os problemas que têm atormentado a sua equipa. “Tivemos uma semana e tal muito difícil, mas isto não serve de desculpas pelo que aconteceu hoje. Hoje o que aconteceu é que fizemos um mau jogo e nós temos de pedir desculpas a estes adeptos que estiveram aqui, porque hoje não fomos aquele Mindelense realmente afirmativo que quer ganhar o Campeonato Nacional. Se queremos ganhar o Campeonato Nacional temos que fazer muito mais, muito mais mesmo”, concluiu o técnico dos Leões da rua de Praia.