Operação de buscas: PJ apreende computadores, servidores e vários documentos no Novo Banco

3/07/2017 01:12 - Modificado em 3/07/2017 01:12

A Polícia Judiciária realizou na passada sexta-feira, 30, no extinto Novo Banco em Achada Santo António, Praia, uma operação de busca que culminou na apreensão de computadores, servidores e vários documentos.

A operação de busca realizada a mando da Procuradoria-Geral da República resultou na apreensão de computadores, servidores e vários documentos. Os referidos documentos serão alvo de investigação por parte de peritos que deverão descobrir ou não a existência de crimes.

A investigação criminal desenvolvida pela Procuradoria-Geral da República mostra-se firme no que tange à averiguação do caso que virou polémico. O NN sabe que existem fortes suspeitas de infidelidade e de participação ilícita no negócio.