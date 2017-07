Vander Gomes: “João do Carmo durante 15 anos achou que o centralismo era bom e apenas serviu o seu partido ”

3/07/2017 01:07 - Modificado em 3/07/2017 01:07

O Coordenador da JPD para a zona do Barlavento, Vander Gomes, recorreu à rede social Facebook para comentar um dos temas da ordem do dia: a construção do Campus Universitário na ilha de Santiago. Uma infra-estrutura que, em todos os sentidos, vai ser dos jovens.

Ele escreve:

“A construção do Campus Universitário na cidade da Praia foi acordada em 18 de Fevereiro de 2016 pelo anterior Governo e foi uma decisão política tendo em vista apenas o voto e nada mais e a responsabilidade deve ser imputada a quem a tomou. Hoje vejo pessoas a sacudirem essas responsabilidades.

Ouvindo João do Carmo falando de São Vicente, pode-se pensar que é o seu primeiro mandato como deputado e que nunca exerceu nenhum cargo político.

Em 15 anos do seu partido no poder nunca ouvi uma única intervenção deste senhor em prol dos interesses de São Vicente. Foi sempre na defesa do partido e na sua pretensão doentia de ser Presidente da CMSV, fazendo ataques sem provas à equipa camarária liderada na altura por Zau.

Quando este acordo foi assinado, este senhor além de ser Deputado Nacional Eleito por São Vicente nas listas do PAICV (partido no Governo) ocupava o cargo de Secretário-Geral do seu partido e nada fez para mudar esse cenário. Duvido que alguma vez tenha tentado vender o peixe de SV nas Reuniões da Comissão Política do seu partido.

Durante os 15 anos, ele e outros que agora estão querendo tirar dividendos políticos de uma manifestação que é cívica dos são-vicentinos e por São Vicente, viam o centralismo do poder como algo de normal e, passados 15 meses, querem que tudo mude como da água para o vinho.

Percebo a indignação do povo, mas acho que essa manifestação peca por tardia uma vez que deveria ter sido realizada antes de Março de 2016.

Não se pode exigir de um Governo com 15 meses de gestão a resolução de todos os problemas fabricados durante 15 anos de um governo centralizador e sem visão estratégica para SV.

Mas existem outros ‘do Carmos’ que estão na onda de vitimização e de se armarem em bons samaritanos e defensores da causa mindelense, mas igualmente tiveram poder de influência mas preferiram manter a boa vida que levavam.

Este Governo tem projectos exequíveis para São Vicente e tem vontade política em dar a SV aquela que é a sua vocação natural.

Apoio uma manifestação CÍVICA que esteja voltada para a defesa da nossa querida ilha, não manifestações financiadas por certos partidos políticos cujos interesses são sobejamente conhecidos.

Bem-haja SV!!!

Bem-haja o desenvolvimento!!!”