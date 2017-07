JPD – Barlavento prepara eleições das coordenações concelhias

3/07/2017 01:03 - Modificado em 3/07/2017 01:03

A JPD prepara as eleições internas para a escolha das assembleias concelhias e conselhos directivos. Nas últimas eleições internas da JPD foi eleito um novo Presidente, onde Vander Gomes, que exercia no passado o cargo de Coordenador da Juventude para a Democracia em São Vicente, exerce agora o cargo de Coordenador para o Barlavento.

No último fim-de-semana, o novo Coordenador do Barlavento esteve de visita à ilha de Santo Antão para um encontro com os coordenadores da JPD dos três Concelhos não só com vista a preparar as eleições, mas também para a escolha dos elementos que irão constituir o GAPE (Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral), escolha do melhor modelo para a assembleia concelhia a aplicar nos Concelhos e conversar com possíveis candidatos.

“O principal motivo da minha visita são as eleições dos novos órgãos concelhios, por isso, deixo tudo operacional para que tudo corra bem”, avança Vander Gomes.

O desejo é que as eleições decorram “com o civismo necessário”. Acrescenta ainda que a mensagem “é de apelo para que os jovens associados da JPD de Santo Antão se envolvam nestas eleições”.

A mensagem propalada após a eleição da nova direcção nacional da JPD foi a de trazer mais juventude. “A nossa gestão é de proximidade, por isso, criamos o figurino das coordenações regionais e, enquanto Coordenador para o Barlavento, quero acompanhar de perto a vida da ‘jota’ nesses Concelhos”, sublinha Gomes.

Vander esteve primeiro no Porto Novo, tendo-se depois reunido com os líderes locais do Paul e da Ribeira Grande.