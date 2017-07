Sistema de procedimentos de navegação com base em satélite instalado no AICE

1/07/2017 17:41 - Modificado em 1/07/2017 17:41

O ministro da Economia anunciou hoje, no Mindelo, que o sistema de procedimentos de navegação com base em satélite (GNSS, na sigla em inglês) já se encontra instalado no Aeroporto Cesária Évora.

José Gonçalves trouxe a “boa nova”, como mais seria qualificado pelo presidente da câmara Augusto Neves, durante a apresentação de um conjunto de seis projectos tidos por estruturantes para a ilha de São Vicente, testemunhada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

Na ocasião, o ministro da Economia salientou que, doravante, com este novo equipamento, a bruma seca não mais impedirá voos para ilha.

Tanto quanto apurou a Inforpress, o dia 17 de Agosto é apontado como a data provável da publicação das cartas aeronáuticas do Aeroporto Cesária Évora já com o sistema GNSS incorporado.

Neste momento, a ASA procede a uma fase de formação dos controladores de tráfego, tendo em vista o novo sistema de procedimentos de navegação com base em satélite, ao mesmo tempo que está a desencadear o processo de informação às companhias aéreas para adequação desses procedimentos.

Inforpress