Ultramina tem cinco dias para contestar o acórdão da FCF que lhe atribui a derrota e suspensão .

1/07/2017 00:07 - Modificado em 1/07/2017 00:07

O acórdão da Federação Cabo-verdiana considera que a Ultramarina cometeu uma “infração muito grave de falta de comparência injustificada em prova nacional “ E considera que “ são circunstancia agravantes a premeditação, a combinação com outrem para a prática de infracção e resistência no cumprimento da ordem legitima . Na perspetiva do Conselho de Disciplina a Ultramarina incorre numa pena de derrota no jogo não disputado, de multa de 15.000$00, de suspensão por uma época e ainda em indemnização à FCF (despesas incorridas com as deslocações aéreas e estadias. A equipa de São Nicolau tem cinco dias para apresentar a contestação a acusação , Caso perca na primeira instância pode ainda recorrer para o Conselho de Justiça da FCF . Podendo ainda recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto

Mediante estes dados o NN noticiou que o Conselho de Disciplina da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) penalizou a equipa da Ultramarina, de São Nicolau, com uma derrota por não ter disputado o jogo de primeira-mão das meias-finais do Campeonato de Cabo Verde, no seu reduto. Na altura não informamos o óbvio : que toda a decisão do Conselho de Disciplina está sujeita a recurso , as nossas desculpas. Esse recurso pode anular a decisão ou agravar a penalização

O presidente da Ultramarina, Simony Soares, em declarações à Rádio de Cabo Verde já informou que vai recorrer desta decisão da FCF, garantindo que vai marcar presença no jogo da segunda mão agendado para este domingo, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente