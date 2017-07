Toy Adaão : “ O ataque dos encarnados de São Nicolau merece respeito”

O capitão da equipa do Mindelense não tem dúvidas de que o ideal seria disputar o jogo da primeira mão dentro das quatro linhas, mas perante a longa viagem é normal aceitar isso. “Claro que todos os jogadores querem jogar ainda mais quando fazes uma viagem de grande sacrifício, mas perante esta situação temos que aceitar com naturalidade” sustenta.

Toy Adão aponta que a preparação para o jogo está correndo bem apesar da operação “segunda mão” ter iniciado apenas na quinta-feira, e que todos do clube estão focados em fazer uma boa exibição perante o seu público e, ganhar o jogo que é o mais importante.

Com orgulho ferido a Ultramarina não tem nada a perder neste confronto, por isso o camisola 14 dos tetra campeões nacionais, não tem dúvidas de que espera uma Ultramarina forte, com garra, e cheio de vontade para ganhar aos tetra campeões de Cabo Verde. O ataque dos encarnados de São Nicolau merece respeito tendo ao seu dispor o melhor marcador da competição, Patchik, e Adir todos eles ex-colegas de equipa, por isso Toy Adão, assegura que já sabe em antemão do ataque desta equipa, realçando que Adir é um grande jogador, e que é sempre bom os grandes jogadores regressarem ao melhor palco de Cabo Verde, que é o Adérito Sena.

A vantagem do Mindelense nesta eliminatória pode-se dizer que é gorda, mas Toy Adão quer que a sua tropa entra em campo forte, respeitando o adversário. “O resultado é bom mas nada ainda esta decidida” sublinha.

Com as contas do apuramento para mais uma final quase garantida, convidado a escolher entre a Académica do Porto Novo e o Sporting da Praia, um adversário para a final, o capitão aponta que todos são grandes equipas. “Mindelense só pensa no seu trabalho sério, por isso respeita todas as equipas adversárias. Temos os vice-campeões Nacionais em título, e a equipa do Sporting um dos mais titulados de Cabo Verde, mas pensamos só em nós” concluiu Toy adão.