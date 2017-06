Município de São Vicente terá Polícia Municipal em 2018

30/06/2017 00:18 - Modificado em 30/06/2017 00:18

O município de São Vicente terá a sua Polícia Municipal em 2018, garantiu hoje, no Mindelo, o ministro da Administração Interna, depois de conferenciar por uma hora com o presidente da autarquia, Augusto Neves, nos Paços do Concelho.

Paulo Rocha indicou que a criação da Polícia Municipal já foi promulgada pelo Presidente da República, devendo nos próximos dias ser publicada no Boletim Oficial.

Trata-se de matéria que Augusto Neves reclama de há muito, devendo agora o autarca criar condições no orçamento municipal para suportar a polícia, mas desde já Paulo Rocha garante que ele terá todo o “apoio total” do Governo.

A essência do trabalho da Polícia Municipal será o Código de Posturas Municipal, como o é, também, da Polícia Nacional, que tem a seu cargo, sobretudo, a ordem pública, se bem que não como regra, explicou Paulo Rocha, acrescentando que os esforços das duas corporações irão complementar-se.

O governante acredita que o surgimento da Polícia Municipal, a aliar-se à Polícia Nacional e à fiscalização, irá garantir “mais ordem, mais fiscalização e menos incivilidade”.

Entrando um pouco em pormenores, o ministro da Administração Interna explicou que o fardamento será único, o mesmo padrão a nível nacional, mas que será o município a definir os símbolos da Polícia Municipal.

Inforpress