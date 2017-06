POST Ultramarina/Mindelense – A GRANDE VERDADE

A verdade é que a ultramarina, pretendendo aproveitar-se de um fato alheio à vontade do Clube Sportivo Mindelense, queria a todo o custo ganhar na secretaria por falta de comparência do Mindelense, não obstante este ter tudo feito para estar a tempo e horas no campo, para disputar o jogo, privilegiando a verdade desportiva. A FCF tomou a decisão, e muito bem, de adiar o jogo, porque entendeu, tal como qualquer homem médio entenderia, que o Mindelense não teve nenhuma responsabilidade em todo este imbróglio – ESTA É A GRANDE VERDADE.

Em reacção, formou-se uma força de bloqueio, integrada pelo Presidente da Câmara Municipal, a Fábrica SUCLA, a Associação de Futebol de São Nicolau e o próprio Presidente da Ultramarina, que, só por acaso, é o gerente da Fábrica SUCLA. Tudo fizeram para não deixar o jogo acontecer. Nem vou falar dos argumentos ridículos apresentados para não jogarem na terça-feira. Apenas digo que quem sempre dispensou jogadores a partir de quarta-feira para jogarem os jogos fora da Ilha, não os dispensa a partir das 12 horas para se apresentarem no jogo às 16 horas? A questão das chaves é tão ridícula que não merece nenhum comentário.

Quero falar sim da falte de solidariedade dos dirigentes locais para com o nosso Mindelense. Não pensaram em nenhum momento no sacrifico que representou para os atletas, técnicos e dirigentes saírem da sua terra, alguns desde quarta-feira, deixando trabalho e família para trás (alguns correndo o risco de despedimento), para dignificar o compromisso desportivo com a Ultramarina. Que culpa tem o Mindelense disso tudo ?????? Aliás, a única vítima desta situação foi o Mindelense, que poderia perfeitamente alegar a falta de condições psicológicas, físicas e morais para se apresentar no jogo na sua máxima força, contra uma Ultramarina descansada, a jogar no seu campo, junto do seu público e na sua máxima força.

Qualquer inquérito básico conseguirá identificar o(s) culpado(s):

1. – Presidente do Clube, que é também gerente da SUCLA?

2. – Presidente da Associação Regional de Futebol de São Nicolau, que é responsável pela logística do jogo?

3. – Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, que faz a gestão do Estádio Municipal?

4. – E agora fiquei a saber que o responsável pelas chaves é um jogador da Ultramarina FC

5. – Ou todos que estiveram mancomunados?

A Federação Cabo-verdiana de Futebol deve agir exemplarmente, sob pena de perder toda a legitimidade para continuar a dirigir o futebol cabo-verdiano.

