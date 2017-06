Nacional : pode-se jogar a segunda mão antes da primeira mão ? Não !

30/06/2017 00:08 - Modificado em 30/06/2017 00:08

A decisão da Federação Cabo-verdiana remeter para o Conselho de Disciplina a resolução da não realização do jogo da primeira mão das meias finais entre a Ultramarina e Mindelense está a lançar várias dúvidas . Pessoas ligadas a Ultramarina com quem o NN falou ontem no final do treino , em off the record, sustentam que a equipa “ não tem nada a ver com o que se passou no Tarrafal” e também não entendem como se pode “ jogar a segunda mão antes de jogar a primeira”. Por isso defendem que “ só se deveria jogar a segunda mão depois de saber a decisão do Conselho de Disciplina .

Do Mindelnse as reacções chegam de ex-jogadores e antigos dirigente . Por exemplo a antiga glória do Mindelense Djon de Paulina num comentário no Facebool defende que “A Ultramarina parece estar em vias de conseguir o que camufladamente pretendia. O comunicado do CD da FCF nada diz sobre o resultado do (não) jogo nem da responsabilidade da Ultramarina relativamente ao sucedido. Dessa forma deixa em aberto a possibilidade de se realizar esse jogo. A ser assim e por que o CD manteve a data da realização do segundo jogo, fica a possibilidade de o jogo no Adérito Sena ser o primeiro dos dois. Assim acontecendo a Ultramarina jogaria o segundo jogo em casa, contrariando o sorteio realizado e conseguindo o objetivo que norteou toda a sua atuação. Penso que o Mindelense deve, desde já, afastar a possibilidade de aceitar um outro jogo e exigir que se tome a medida que se impõe: atribuir-se-lhe a vitória”.

José Lopes Dô Lopes pergunta : Djon é possível jogar a segunda mão antes do primeiro ? Eduino Santos tenta responder a pergunta “Virar a segunda mão de uma meia final em primeira mão seria mais bizarro que o porteiro não ter aberto o estádio para se realizar o jogo. Penso que a FCF ao manter a data do jogo da segunda mão e anunciar que enviou o processo para o Conselho de Disciplina e invoca o art. 21 do Regulamento de Disciplina para enquadramento disciplinar deixa claro que o desfecho da primeira mão vai ser decidido disciplinarmente e não em campo. O meu caro amigo sabe melhor que eu que não havendo uma punição severa para o facto de se ter impedido a realização de um jogo com o reles expediente de não abrir a porta do estádio abre- se um precedente grave “

Alfredo Anselmo Rocha Moreira defende que “ O CD da FCF devia ja aplicar derrota de 3 a zero ao Ultramarina e sancionar a Associação de Futebol de São Nicolau com três anos de ausencia no campeonato nacional para que estes esquemas e artimanhas destes dirigentes não façam escola. Com atitudes destas depois querem solidariedade de outras pessoas, equipas e também de outras ilhas “

Dúvidas e certezas à espera da decisão do Conselho de Disciplina .