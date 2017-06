CS Mindelense chega a casa uma semana depois, acompanhado pela Ultramarina

30/06/2017 00:04 - Modificado em 30/06/2017 00:04

Os tetracampeões nacionais iniciaram viajaram quarta-feira, 21, para São Nicolau onde foram defrontar a Ultramarina, no jogo referente à primeira mão das meias-finais do Campeonato Nacional, mas tal não aconteceu por três motivos. Desta feita, a equipa regressou a casa após, precisamente, uma semana com uma comitiva de 14 pessoas, acompanhado pela equipa da Ultramarina, uma vez que a outra parte da comitiva do Mindelense com 7 pessoas, só chegou a São Vicente esta quinta-feira.

Com a primeira mão das meias-finais a não ser realizada em São Nicolau, as duas equipas já estão no Mindelo, ao que tudo indica, a prepararem o jogo relativo à segunda mão agendado para sábado 1 de Julho. Sabe este Online que o Mindelense regressou aos treinos esta quinta-feira às 16 horas no estádio Adérito Sena, num treino onde Rui Alberto Leite ainda não tinha todos os jogadores à disposição, visto que uma parte só chegaria mais tarde a São Vicente.

O caso da primeira mão está entregue ao Concelho de Disciplina, como fez saber a FCF num comunicado publicado na sua página do Facebook na quarta-feira 28. Trata-se agora de um caso disciplinar, onde serão apuradas todas as responsabilidades relativas à não realização do jogo da passada terça-feira, 27, ou seja, o jogo referente à primeira mão, pelo que se fica agora à espera da decisão do CD sobre este tema.

O certo é que o calendário do Campeonato Nacional mantém-se inalterado, segundo a entidade maior que rege o futebol em Cabo Verde e o jogo da segunda mão vai ser disputado este domingo, 02 de Julho, pelas 16 horas, no estádio Adérito Sena, aqui no Mindelo.