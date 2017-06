Deputado do PAICV pede presença maciça do povo de São Vicente na manifestação do dia 5

O deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) eleito pelo círculo de São Vicente João do Carmo defendeu que a manifestação é um “sinal claro que o povo de São Vicente chegou ao seu limite e já não quer ouvir boa conversa”.

“Se o Governo não souber fazer a leitura deste momento podemos chegar a um ponto em que todo o povo de São Vicente irá exigir muito mais deste Governo e do governo local”, precisou João do Carmo.

O deputado apelou para que a manifestação tenha “presença maciça do povo de São Vicente”, no que foi criticado pela deputada do MpD Celeste Fonseca

A parlamentar da maioria assegurou que São Vicente “faz parte da agenda política do Governo” e que as necessidades da ilha são uma preocupação do MpD.

O deputado e presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, cujo partido tem a sua grande base de apoio em São Vicente, considerou que “quando o povo demonstra o seu descontentamento de forma ordeira e civilizada” os políticos devem “baixar as orelhas”.

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que está em São Vicente para apresentar, na sexta-feira, um conjunto de investimentos, também reagiu à convocatória da manifestação, adiantando que a indignação relativamente à localização do campus universitário não é dirigida ao Governo atual.

“Manifestações que possam ser feitas ou indignação relativamente à localização podem ser legítimas, mas deixem-nos fora relativamente a este assunto porque não estivemos nem base da decisão nem na base da escolha”, disse.

Lusa